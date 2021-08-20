Люди намагались проникнути в аеропорт Кабула. Про це виданню повідомив один із західних чиновників.

До теми Ми робимо все можливе, щоб евакуювати людей, – генсек НАТО про ситуацію в Афганістані

Не уточнили, з якої саме країни були військові. На території аеропорту перебувають американці, британці, афганці та інші війська західних країн.

Військові періодично виходять до периметра аеропорту, який оточили таліби. Бійці намагаються розігнати натовп, аби люди могли добратись до евакуації.

Як раніше відбувалась евакуація з Кабула

Бойовики "Талібану" наказали іноземцям покинути країну. Інші держави евакуюють своїх громадян. Оскільки регулярні рейси скасували, місцеві відчайдушно намагались втиснутись у літаки. Вони ризикували життям, чіпляючись за шасі літака.

В аеропорту Кабула утворився хаос. У результаті 40 людей загинули.

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