Люди намагались проникнути в аеропорт Кабула. Про це виданню повідомив один із західних чиновників.
До теми Ми робимо все можливе, щоб евакуювати людей, – генсек НАТО про ситуацію в Афганістані
Не уточнили, з якої саме країни були військові. На території аеропорту перебувають американці, британці, афганці та інші війська західних країн.
Військові періодично виходять до периметра аеропорту, який оточили таліби. Бійці намагаються розігнати натовп, аби люди могли добратись до евакуації.
Як раніше відбувалась евакуація з Кабула
Бойовики "Талібану" наказали іноземцям покинути країну. Інші держави евакуюють своїх громадян. Оскільки регулярні рейси скасували, місцеві відчайдушно намагались втиснутись у літаки. Вони ризикували життям, чіпляючись за шасі літака.
В аеропорту Кабула утворився хаос. У результаті 40 людей загинули.
Останні новини з Афганістану
- "Талібан" 15 серпня захопив столицю Афганістану – Кабул. Тоді ж президент зрікся влади та втік. Тепер він перебуває в ОАЕ.
- Бойовики оголосили, що контролюють увесь Афганістан.
- Таліби оголосили про загальну амністію для урядовців. Бойовики кажуть, що кровопролиття не буде, усіх закликають йти на роботу.
- В країну повернувся співзасновник "Талібану" мулла Абдул Гані Барадар.
- 19 серпня таліби заявили про створення "Ісламського емірату Афганістан".