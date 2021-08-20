Люди пытались проникнуть в аэропорт Кабула. Об этом изданию сообщил один из западных чиновников.
К теме Мы делаем все возможное, чтобы эвакуировать людей, – генсек НАТО о ситуации в Афганистане
Не уточнили, из какой именно страны были военные. На территории аэропорта находятся американцы, британцы, афганцы и другие войска западных стран.
Военные периодически выходят к периметру аэропорта, который окружили талибы. Бойцы пытаются разогнать толпу, чтобы люди могли добраться к эвакуации.
Как ранее происходила эвакуация из Кабула
Боевики "Талибана" приказали иностранцам покинуть страну. Другие государства эвакуируют своих граждан. Поскольку регулярные рейсы отменили, местные отчаянно пытались втиснуться в самолеты. Они рисковали жизнью, цепляясь за шасси самолета.
В аэропорту Кабула образовался хаос. В результате 40 человек погибли.
Последние новости из Афганистана
- "Талибан" 15 августа захватил столицу Афганистана – Кабул. Тогда же президент отрекся от власти и сбежал. Теперь он находится в ОАЭ.
- Боевики объявили, что контролируют весь Афганистан.
- Талибы объявили о всеобщей амнистии для чиновников. Боевики говорят, что кровопролития не будет, всех призывают идти на работу.
- В страну вернулся соучредитель "Талибана" мулла Абдул Гани Барадар.
- 19 августа талибы заявили о создании "Исламского эмирата Афганистан".