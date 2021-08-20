Генсек НАТО наголосив, що міністри закордонних справ Альянсу обговорили 3 теми, які стосуються питання Афганістану.

Про нові погрози від талібів Таліби розшукують за біометричними даними афганців, що співпрацювали з НАТО та США, – ЗМІ

Як НАТО реагуватиме на ситуацію в Афганістані

продовжуватиме евакуації іноземців та афганців, які працювали на сили НАТО.

не допускатиме нового перетворення Афганістану на центр міжнародного тероризму.

виробить тактики попередження нових терактів у Європі та світі від талібів.

Після захоплення 15 серпня Кабулу радикальний ісламський рух "Талібан" отримав контроль над більшістю території Афганістану, де вже понад 40 років триває громадянська війна.

Дивіться сюжет 24 каналу про Афганістан під режимом талібів:

Таліби захопили частину озброєння, яку не встигли вивезти війська НАТО з території країни. Нині триває процес евакуації афганців, які прагнуть уникнути помсти з боку "Талібану" через співпрацю з країнами Заходу. На жаль, на це є істотні підстави.

На думку Столтенберга, НАТО робить все можливе, аби врятувати якомога більше людей. Він також підтвердив єдність союзників, які готові стояти пліч-о-пліч проти існуючих викликів. Нині для Північноатлантичного Альянсу це дві країни – Росія та Китай.

Про евакуацію українців Є сили, які не зацікавлені в успішній евакуації українців з Афганістану, – Кулеба

Головний меседж від НАТО наступний – таліби не мають підтримувати чи надавати притулок терористам "Аль-Каїди" чи "Ісламської Держави". Також "Талібан" має дотримуватися прав жінок та прав людини у своїй внутрішній політиці.

Трагедія для сотень тисяч військ НАТО. Втім, НАТО залишається сильним альянсом, – наголосив Столтенберг.

У цій ситуації Пакистан несе особливу відповідальність. Ісламабад мусить слідкувати, щоб Кабул слідував міжнародним правилам, зокрема в дотриманні угоди 2020 року, підписаної між США та Талібаном.

Ось як прокоментував контакти з "Талібаном" Столтенберг:

Оскільки немає нового уряду, то талібів не треба визнавати. Водночас у декого з країн НАТО є операційні контакти з талібами. Наразі, дипломатичних та політичних контактів варто уникати.

Зверніть увагу! Загальну кількість афганців, які працювали на США та країни НАТО важко вирахувати, проте попередньо це близько 2 тисяч осіб. Все через те, що дехто працював на окремі країни: Німеччину чи Велику Британію.