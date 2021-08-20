О том, как талибан, неожиданно для всех, стал терять власть и почему Джо Байден может еще выйти победителем из, казалось бы, позорной для США ситуации – узнавайте в программе.

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День освобождения Афганистана от ига США

19 августа Афганистан отмечал свой День независимости. Вот только боевики "Талибана" и простые афганцы увидели этот праздник абсолютно по-разному. Талибы попытались сплотить афганцев в нестандартный способ – они объявили, что отныне 19 августа не просто День независимости, это еще и День освобождения Афганистана от ига США. Мол, благодаря их наступлению США были вынуждены позорно бежать.

А вот афганцы показали, что для них важны совсем другие идеалы. Одновременно в нескольких городах на центральные площади вышли сотни афганцев с национальными флагами в руках. Где-то митингующие даже пытались установить полотнище на центральных площадях городов.



Люди в Афганистане вышли на протест / Фото The Guardian

Талибов это сильно взбесило и вот почему. Дело в том, что при захвате города, талибы тут же снимали государственный флаг Афганистана и вывешивали свой. Таким образом давая понять, что они здесь власть. Но афганцы такой шаг не оценили за что и поплатились. Во время акций протеста талибы стали безжалостно расстреливать толпу.

И это был первый тревожный звоночек – талибы теряют контроль над ситуацией. Ведь, скорее всего они искренне верили, что их увещевания о том, что они изменились и отныне готовы давать больше прав афганцам, разбились об эти расстрелы мирных жителей.

Но зверства проблему талибов не решили, а наоборот лишь усугубили ее. Еще одним признаком того, что талибы не контролируют ситуацию, стал следующий эпизод. Накануне боевики попытались запретить женщинам появляться на улицах без сопровождения мужчины.

Этот устрашающий акт имел обратную реакцию – на улицы Кабула вышли женщины требующие соблюдения их прав, как это было все 20 предыдущих лет. И если вы посмотрите кадры с этих одиночных протестов, то поймете – талибы не знают, что лучше сделать. Кроме того, "Талибан" пытался убедить афганцев, работающих с западными службами, в том ,что им не угрожает никакая опасность, а потому толпится в аэропорту Кабула, совсем не обязательно. Талибы стали призывать афганцев вернуться в свои дома.

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Однако это не сработало, люди в Кабуле массово покидают город. Ведь Норвежский центр глобального анализа, который предоставляет ООН разведывательную информацию, сообщил, что "Талибан" лицемерит и, на самом деле, готовит охоту на тех, кто не успеет покинуть страну в ближайшее время, ведь еще до захвата городов талибы создавали списки тех, кто работает на иностранные войска.

Страх афганцев заменила ярость

Спустя всего несколько дней после захвата талибами Афганистана стало ясно – паника и страх в глазах афганцев начинает сменятся откровенной яростью. И это ярость выплеснется уже в ближайшее время. К тому же, у будущего сопротивления уже появились лидеры. Первым, кто публично заявил о готовности бороться с талибами, стал бывший вице-президент Амрулла Салех, который, по слухам бежал из страны 15 августа. В своем твитере он призвал афганцев к сопротивлению "Талибану".

И вот после того как афганцы показали, что готовы к бою, Салех вдруг объявился в регионе Афганистана, который талибы так и не смогли захватить – это Паджшерская долина на севере страны. И это очень устрашающий знак для талибов.

Ведь Паджшерская долина – это оплот главной угрозы "Талибана" – группировки, которая называет себя "Фронт спасения Афганистана" или Северный Альянс. И оказалось, что на стороне Салех всё это многотысячное движение боевиков.

Кто такие боевики "Северного Альянса"

Здесь стоит объяснить подробнее, кто такие боевики "Северного Альянса". Так как Афганистан населяют разные народности, то ожидаемо эти народности стали объединятся в кланы. "Талибан" в основном представляет народность пуштуны. Они населяют большую часть Афганистана. Кроме них в стране есть и еще одна крупная этническая группа таджиков, которые и объединены в "Северный Альянс" и населяют, соответственно, север Афганистана.

Обе эти группировки – "Талибан" и "Северный Альянс" имеют долгую историю борьбы. Но самый яркий её эпизод припал на время краха "Талибана" в 2001 году. Дело в том, что именно "Северный Альянс" оказал огромнейшую помощь американцам в разгроме "Талибана".



Борьба между группировками длится годами / Фото ЕРА

Нынешний лидер "Северного Альянса" Ахмад Масуд заявил, что Афганистан под покровительством "Талибана" неизбежно превратиться в анклав терроризма, где будут вынашиваться новые теории заговора против Запада. А потому он и его моджахеды готовы объявить новую войну "Талибану".

К тому же для Ахмада Масуда – война против талибов – это еще и кровная месть. Дело в том, Ахмад – это сын легендарного Шах Масуда, который яростно сражался с талибами в 2001 году и которого за это подло убили боевики "Талибана" и "Аль-Каиды". Поэтому новая война становится еще более вероятной.

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Тем более воевать в "Северном Альянсе" есть кому и есть с чем. По словам Масуда, в последние годы они накопили большое количество оружия и боеприпасов. Более того, те солдаты правительственных войск, которым удалось бежать от наступления талибов, в течении последних 72 часов примкнули к рядам "Альянса" сопротивления. Масуд утверждает, что кроме рядовых солдат на их сторону перешел и хорошо подготовленный афганский спецназ.

Сил "Северного Альянса" может быть недостаточно

Но Масуд признает – их сил может быть недостаточно для полной победы. А потому он просит Запад помочь им с поставками оружия для борьбы с талибами. И здесь для Джо Байдена открывается окно возможностей – как уходя из Афганистана сохранить собственное лицо, ведь остаться там навсегда он уже не может, ровно как и допустить тотальную власть Талибана.



Для Джо Байдена открывается окно возможностей / Фото АР

Поэтому, вполне вероятно, что новыми, так сказать, доверенными лицами США в Афганистане станет тот самый "Северный Альянс" во главе с Ахмадом Масудом. И борьба против "Талибана" возобновится с новой силой, но уже руками тех, кто реально хочет бороться за свою Родину.