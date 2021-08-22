Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поспілкувався телефоном із заступницею державного секретаря США Вікторією Нуланд. Домовилися про спільну операцію з евакуації людей з Афганістану.

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Особливості операції з евакуації

На наступних етапах евакуації пріоритет надаватимуть громадянам України, яких в Афганістані залишилося понад 100. Вивозитимуть також іноземних громадян. Операцію проведуть у найближчі кілька днів.

За інформацією Офісу Президента, із Кабула людей перевозитимуть до США та інших країн. Про надання евакуйованим притулку в Україні не мовилося.



Український літак евакуював людей з Афганістану / Фото ГУР Міноборони

Зверніть увагу! У Києві 22 серпня приземлився український літак, який евакуював людей з Афганістану. На борту перебував 31 українець, зокрема 12 українських військових, а також журналісти й громадські діячі.

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