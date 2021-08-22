Про це повідомила журналістка "Радіо Свобода" Мар'яна Драч. Іл-76МД 25-ї бригади транспортної авіації Повітряних Сил ЗСУ вилетів з Кабула 21 серпня.

Важливо Український літак знову евакуював людей з Кабула

Що відомо про евакуацію 21 серпня

У Головному управлінні розвідки Міноборони зауважили, що військово-транспортний літак вивіз з Кабула не лише українців.

У результаті проведення спеціальної операції Міністерства оборони України з Афганістану евакуювали групу наших земляків і громадян інших держав,

– йдеться в повідомленні.

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