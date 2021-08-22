Об этом сообщила журналистка "Радио Свобода" Марьяна Драч. Ил-76МД 25-й бригады транспортной авиации Воздушных Сил ВСУ вылетел из Кабула 21 августа.

Важно Украинский самолет снова эвакуировал людей из Кабула

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