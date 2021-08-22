Об этом сообщила журналистка "Радио Свобода" Марьяна Драч. Ил-76МД 25-й бригады транспортной авиации Воздушных Сил ВСУ вылетел из Кабула 21 августа.
Важно Украинский самолет снова эвакуировал людей из Кабула
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Из Кабула в Киев прилетел военно-транспортный самолет Ил-76МД, который эвакуировал украинцев из захваченного талибами Афганистана. Самолет совершил успешную посадку в одном из столичных аэропортов примерно в 6:50.
Источник:твитер Марьяны Драч
Об этом сообщила журналистка "Радио Свобода" Марьяна Драч. Ил-76МД 25-й бригады транспортной авиации Воздушных Сил ВСУ вылетел из Кабула 21 августа.
Важно Украинский самолет снова эвакуировал людей из Кабула
Новость дополняется...