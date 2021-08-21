В Главном управлении разведки Минобороны обнародовали новые детали эвакуации военно-транспортным самолетом Ил-76МД украинцев из Афганистана.

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Эвакуация украинцев из Кабула 21 августа

В результате проведения специальной операции Министерства обороны Украины из Афганистана была эвакуирована группа наших земляков и граждан других государств,
– говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что по результатам переговоров с экипажем самолета стало известно, что он находится в безопасном воздушном пространстве и направляется в Украину.

Напомним, утром 21 августа сообщали, что самолет вылетел из Кабула и некоторое время был в Исламабаде (Пакистан).

Украинский самолет эвакуировал людей из Кабула: Фото ГУР Минобороны

Предыдущая эвакуация Украиной людей из Кабула

Текст сообщения ГУР Минобороны:

Украина не оставляет своих граждан наедине с бедой.
В результате проведения специальной операции Министерства обороны Украины из Афганистана была эвакуирована группа наших соотечественников и граждан других государств.
По результатам переговоров с экипажем самолета известно, что воздушное судно находится в безопасном воздушном пространстве и направляется в Украину.
Операция была организована и осуществлена ​​патриотами и профессионалами, которые выполняют сложные задачи не ради славы, а во имя Украины.