В Главном управлении разведки Минобороны обнародовали новые детали эвакуации военно-транспортным самолетом Ил-76МД украинцев из Афганистана.

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Эвакуация украинцев из Кабула 21 августа

В результате проведения специальной операции Министерства обороны Украины из Афганистана была эвакуирована группа наших земляков и граждан других государств,

– говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что по результатам переговоров с экипажем самолета стало известно, что он находится в безопасном воздушном пространстве и направляется в Украину.

Напомним, утром 21 августа сообщали, что самолет вылетел из Кабула и некоторое время был в Исламабаде (Пакистан).

Украинский самолет эвакуировал людей из Кабула: Фото ГУР Минобороны

Предыдущая эвакуация Украиной людей из Кабула

Украина уже выполняла эвакуационный рейс из Афганистана – 16 августа.

Тогда на борту находились 8 украинцев и 72 представителей других государств. В МИД объяснили, что не все, кто хотел покинуть захваченную талибами страну, могли добраться до аэропорта.

В МИД объяснили, что не все, кто хотел покинуть захваченную талибами страну, могли добраться до аэропорта. Однако, по словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, приоритетом является именно вывоз украинцев.

Справка. Талибы захватили весь Афганистан. Люди пытаются бежать из страны, поэтому в аэропорту Кабула царит хаос. Боевики объявили о создании "Исламского эмирата Афганистан", а также говорят о всеобщей амнистии для чиновников. В то же время СМИ пишут о большой угрозе для бывших представителей власти и людей, сотрудничавших с НАТО и США.

Текст сообщения ГУР Минобороны:

Украина не оставляет своих граждан наедине с бедой.

В результате проведения специальной операции Министерства обороны Украины из Афганистана была эвакуирована группа наших соотечественников и граждан других государств.

По результатам переговоров с экипажем самолета известно, что воздушное судно находится в безопасном воздушном пространстве и направляется в Украину.

Операция была организована и осуществлена ​​патриотами и профессионалами, которые выполняют сложные задачи не ради славы, а во имя Украины.