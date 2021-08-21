У Головному управлінні розвідки Міноборони оприлюднили нові деталі евакуації військово-транспортним літаком Іл-76МД українців з Афганістану.

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Евакуація українців з Кабула 21 серпня

У результаті проведення спеціальної операції Міністерства оборони України з Афганістану було евакуйовано групу наших земляків і громадян інших держав,
– йдеться в повідомленні.

У відомстві уточнили, що за результатами переговорів з екіпажем літака стало відомо, що він перебуває в безпечному повітряному просторі та прямує до України.

Нагадаємо, вранці 21 серпня повідомляли, що літак вилетів з Кабула і певний час був в Ісламабаді (Пакистан).

Український літак евакуював людей з Кабула: Фото ГУР Міноборони

Попередня евакуація Україною людей з Кабула

Текст повідомлення ГУР Міноборони:

Україна не залишає своїх громадян наодинці з бідою
В результаті проведення спеціальної операції Міністерства оборони України з Афганістану було евакуйовано групу наших співвітчизників та громадян інших держав.
За результатами переговорів з екіпажем літака відомо, що повітряне судно знаходиться у безпечному повітряному просторі та прямує до України.
Операцію було організовано та здійснено патріотами та професіоналами, які виконують складні завдання не заради слави, а в ім'я України.