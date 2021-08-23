Такой информацией поделился министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. 23 августа он выступил во время саммита Крымской платформы.
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"Пока мы обсуждаем вопрос Крыма, еще один украинский самолет отправился", – отметил Кулеба. По его словам, на его борту находится более 100 украинцев.
Эвакуация украинцев из Афганистана: что известно
- Впервые украинский самолет прибыл в Афганистан в ночь на 16 августа. Тогда из страны удалось эвакуировать лишь 8 украинцев, и в то же время 72 иностранцев.
- Второй эвакуационный борт доставил людей из Кабула в Киев 22 августа. На борту самолета находились 83 человека, из них – 31 гражданин Украины.
- Тогда глава ОП Андрей Ермак уточнил, что в Афганистане остается более 100 украинцев и пообещал, что их заберут на родину уже в ближайшие дни.
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