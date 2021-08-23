Такою інформацією поділився міністр закордонни справ Дмитро Кулеба. Він виступив під час саміту Кримської платформи.

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"Поки ми обговорюємо питання Криму, ще один український літак вирушив", – зазначив Кулеба. За словами урядовця, на його борту перебуває понад 100 українців.

Зверніть увагу! Напередодні Україна погодилася посприяти у вивезенні біженців з Кабула. Про спільну операції з евакуації домовилися зі США.

Евакуація українців з Афганістану: що відомо

Вперше український літак прибув в Афганістан в ніч проти 16 серпня. Тоді з країни вдалося евакуювати лише 8 українців, водночас 72 іноземців.

Другий евакуаційний борт доправив людей з Кабула до Києва 22 серпня. На борту літака перебували 83 людини, з них – 31 громадянин України.

Тоді глава ОП Андрій Єрмак уточнив, що в Афганістані залишається понад 100 українців, й пообіцяв, що їх заберуть на батьківщину вже найближчими днями.

Афганці подякували українським військовим за те, що допомогли вирватися із захопленої талібами країни. "Вони – справжні герої", – підкреслила одна з евакуйованих.

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