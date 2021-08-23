Нагадаємо, 32-річний Ахмад Масуд є сином одного з лідерів опору в Афганістані 1980-х Ахмада Шаха Масуда. Армія СРСР тоді на 10 років зав'язла у марній війні.
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Масуд відкинув ультиматум талібів
Ахмад Масуд оголосив війну талібам та закликав однодумців збиратися у провінції Панджшер.
- Це має символічне значення – адже її не змогли взяти під контроль радянські війська у 1980-х, а сам Масуд є сином одного з лідерів тодішнього руху опору.
Не контролюють Панджшер і таліби – провінція залишися єдиним вільним регіоном у країні. Навколо Масуда там наразі групуються добровольчі формування та залишки регулярної армії.
У "Талібані" 22 серпня дали Ахмаду Масуду 4 години, аби той здався. Але антиталібський лідер відкинув ультиматум. У відповідь з політичного офісу ісламістів пролунало таке: сотні бойовиків вже готові рушити на Панджшер.
Наша мета — об'єднати країну. Різних режимів бути не може. Але ж дехто хоче проблем,
– сказав представник "Талібану" Мухаммед Наїм.
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Ситуація в Афганістані нестабільна: хто заявив про опір талібам
- 15 серпня таліби ввійшли до Кабула та заявили, що контролюють усю територію Афганістану. У політичному офісі "Талібану" оголосили про кінець війни.
- Але не все так просто: протистояння з талібами не облишили Ахмад Масуд, син афганського героя війни з СРСР, у провінції Панджшер, а також і віцепрезидент Афганістану Аммрулла Салех.
- Водночас брат експрезидента Афганістану Хашмат Гані присягнув на вірність "Ісламському емірату".