У коментарі виданню Хашмат Гані зазначив, що прийняв захоплення "Талібаном" Афганістану, однак закликає сформувати інклюзивний уряд.

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Брат колишнього президента Афганістану Хашмат Гані вважає, що прийняття "нової влади" країни є необхідністю "для народу Афганістану". Він вирішив підтримати радикальний рух, аби уникнути нестабільності у країні.

Гані заявив, що якби всі бізнесмени, які інвестували мільйони в школи, лікарні, магазини, університети приєдналися до десятків тисяч людей, які намагалися втекти з країни, це мало б "руйнівний вплив" для економіки Афганістану та його майбутнього.

Якби я втік звідти, то що сталося б з моїм народом. Моє коріння тут, що це б означало, якби я просто втік і залишив свій народ у той час, коли йому це було потрібно,

– сказав брат експрезидента.

Також Гані додав, що важливо подолати усі розбіжності в афганському суспільстві. А "Талібан", мовляв, шукає шляхи прийняття сучасних зручностей та досягнень.

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