У коментарі виданню Хашмат Гані зазначив, що прийняв захоплення "Талібаном" Афганістану, однак закликає сформувати інклюзивний уряд.
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Гані пояснив, чому долучився до талібів
Брат колишнього президента Афганістану Хашмат Гані вважає, що прийняття "нової влади" країни є необхідністю "для народу Афганістану". Він вирішив підтримати радикальний рух, аби уникнути нестабільності у країні.
Гані заявив, що якби всі бізнесмени, які інвестували мільйони в школи, лікарні, магазини, університети приєдналися до десятків тисяч людей, які намагалися втекти з країни, це мало б "руйнівний вплив" для економіки Афганістану та його майбутнього.
Якби я втік звідти, то що сталося б з моїм народом. Моє коріння тут, що це б означало, якби я просто втік і залишив свій народ у той час, коли йому це було потрібно,
– сказав брат експрезидента.
Також Гані додав, що важливо подолати усі розбіжності в афганському суспільстві. А "Талібан", мовляв, шукає шляхи прийняття сучасних зручностей та досягнень.
Втеча експрезидента Ашрафа Гані: що відомо
- Влада Афганістану здала Кабул талібам мирно – 15 серпня президент Ашраф Гані склав повноваження і залишив країну.
- Спершу він полетів у Таджикистан, згодом МЗС Об'єднаних Арабських Еміратів повідомило, що їхня країна прийняла Гані разом із родиною.
- Опісля політик пояснив, що втік з Афганістану, аби "уникнути кровопролиття".
- Згодом віцепрезидент Афганістану Аммрулла Салех оголосив себе главою країни та закликав афганців чинити опір талібам.
- А син легендарного героя країни Ахмад Масуд оголосив війну терористам.