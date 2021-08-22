В комментарии изданию Хашмат Гани отметил, что принял захват "Талибаном" Афганистана, однако призывает сформировать инклюзивное правительство.
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Гани объяснил, почему присоединился к талибам
Брат бывшего президента Афганистана Хашмат Гани считает, что принятие "новой власти" страны является необходимостью "для народа Афганистана". Он решил поддержать радикальное движение, чтобы избежать нестабильности в стране.
Гани заявил, что если бы все бизнесмены, которые инвестировали миллионы в школы, больницы, магазины, университеты присоединились к десяткам тысяч людей, которые пытались бежать из страны, это имело бы "разрушительное влияние" для экономики Афганистана и его будущего.
Если бы я сбежал оттуда, то что случилось бы с моим народом. Мои корни здесь, что это означало бы, если бы я просто сбежал и оставил свой народ в то время, когда ему это было нужно,
– сказал брат экспрезидента.
Также Гани добавил, что важно преодолеть все разногласия в афганском обществе. А "Талибан" якобы ищет пути принятия современных удобств и достижений.
Побег экс-президента Ашрафа Гани: что известно
- Власти Афганистана сдали Кабул талибам мирно – 15 августа президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну.
- Сначала он улетел в Таджикистан, затем МИД Объединенных Арабских Эмиратов сообщил, что их страна приняла Гани вместе с семьей.
- Затем политик пояснил, что бежал из Афганистана, чтобы "избежать кровопролития".
- Впоследствии вице-президент Афганистана Аммрулла Салех объявил себя главой страны и призвал афганцев сопротивляться талибам.
- А сын легендарного героя страны Ахмад Масуд объявил войну террористам.