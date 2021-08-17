Политик обратился ко всем мировым лидерам. Он призвал их оказать Афганистану поддержку.

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Согласно конституции Афганистана, при отсутствии побега, отставки или смерти президента, первый вице-президент становится временным главой государств. Сейчас я нахожусь в своей стране и являюсь законным исполняющим обязанности президента,

– заявил Салеха.

Мы не потеряли дух, – Салеха

Чиновник подчеркнул, что афганцы должны доказать, что Афганистан – это не Вьетнам.

"В отличие от США и НАТО мы не теряли духа и видим впереди огромные возможности. Присоединяйтесь к сопротивлению", – подчеркнул политик.

Обратите внимание! Совет безопасности ООН призвал Афганистан создать новое правительство. В него должны войти женщины.

Ситуация в Афганистане: главное