Политик обратился ко всем мировым лидерам. Он призвал их оказать Афганистану поддержку.
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Согласно конституции Афганистана, при отсутствии побега, отставки или смерти президента, первый вице-президент становится временным главой государств. Сейчас я нахожусь в своей стране и являюсь законным исполняющим обязанности президента,
– заявил Салеха.
Мы не потеряли дух, – Салеха
Чиновник подчеркнул, что афганцы должны доказать, что Афганистан – это не Вьетнам.
"В отличие от США и НАТО мы не теряли духа и видим впереди огромные возможности. Присоединяйтесь к сопротивлению", – подчеркнул политик.
Ситуация в Афганистане: главное
- 15 августа талибы взяли под контроль Кабул. Все потому, что власти просто сдали столицу. Президент вообще бежал из страны мотивируя это "избеганием кровопролития".
- Люди испуганы и не выходят из домов. Однако террористы обещают, что якобы будут казнить население только по решению суда.
- Из Афганистана эвакуировали 8 украинцев. Сейчас еще 153 наших гражданина хотят уехать из страны. Впрочем из-за заблокированного аэропорта сделать это пока невозможно.