Політик звернувся до всіх світових лідерів. Він закликав їх надати Афганістану підтримку.
До теми Таліби пообіцяли не атакувати військових США, але є умова
Згідно з конституцією Афганістану, за відсутності, втечі, відставки або смерті президента, перший віцепрезидент стає тимчасовим главою держав. Зараз я перебуваю у своїй країні та є законним виконувачем обов'язки президента,
– заявив Салеха.
Ми не втратили дух, – Салеха
Чиновник наголосив, що афганці мають довести, що Афганістан – це не В'єтнам.
"На відміну від США і НАТО ми не втрачали духу і бачимо попереду величезні можливості. Приєднуйтесь до опору", – підкреслив політик.
Ситуація в Афганістані: головне
- 15 серпня таліби взяли під контроль Кабул. Все тому, що влада просто здала столицю. Президент взагалі втік з країни мотивуючи це "уникненням кровопролиття".
- Люди перелякані і не виходять з будинків. Однак терористи обіцяють, що нібито будуть страчувати населення лише за рішенням суду.
- З Афганістану евакуювали 8 українців. Наразі ще 153 наших громадяни хочуть виїхати з країни. Утім через заблокований аеропорт зробити це наразі неможливо.