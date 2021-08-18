Накануне окружение президента сообщало, что Гани улетел в Таджикистан, однако МИД страны это отрицал. В Казахстане и Узбекистане также заявили, что президент Афганистана к ним не прилетал.

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В ОАЭ не многословны

МИД Объединенных Арабских Эмиратов 18 августа сообщило, что страна приняла главу Афганистана вместе с семьей.

Неизвестно, сразу ли Ашраф Гани полетел туда или находился какое-то время в другой стране. Дело в том, что в Кабуле сообщали, что президент полетит в Таджикистан, а после этого переедет в другую страну. Никаких деталей в заявлении ведомства не указали, так же как и не отметили, приняли Гане на временной основе, или на столько времени, сколько ему необходимо.

В МИД только добавили, что приняли семью президента Афганистана по гуманитарным соображениям.

Полный текст заявления МИД ОАЭ

Министерство иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ может подтвердить, что ОАЭ приняли президента Ашрафа Гани и его семью в стране по гуманитарным соображениям.

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