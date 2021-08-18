Накануне окружение президента сообщало, что Гани улетел в Таджикистан, однако МИД страны это отрицал. В Казахстане и Узбекистане также заявили, что президент Афганистана к ним не прилетал.
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В ОАЭ не многословны
МИД Объединенных Арабских Эмиратов 18 августа сообщило, что страна приняла главу Афганистана вместе с семьей.
Неизвестно, сразу ли Ашраф Гани полетел туда или находился какое-то время в другой стране. Дело в том, что в Кабуле сообщали, что президент полетит в Таджикистан, а после этого переедет в другую страну. Никаких деталей в заявлении ведомства не указали, так же как и не отметили, приняли Гане на временной основе, или на столько времени, сколько ему необходимо.
В МИД только добавили, что приняли семью президента Афганистана по гуманитарным соображениям.
Полный текст заявления МИД ОАЭ
Министерство иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ может подтвердить, что ОАЭ приняли президента Ашрафа Гани и его семью в стране по гуманитарным соображениям.
Побег президента Ашрафа Гани: главные новости
- 15 августа 2021 года террористы группировки "Талибан", которые накануне завоевали почти все провинции Афганистана, начали наступление на Кабул.
- Власти страны, во главе с президентом Ашрафом Гани решили сдать город мирно.
- Сам президент подал в отставку и покинул страну. Свой поступок он объяснил стремлением избежать кровопролития.
- После заявлений МИД Таджикистана, Казахстана и Узбекистана, в СМИ появилась информация о том, что Ашраф Гани может находиться на Ближнем Востоке. Речь шла об Омане.
- Российские дипломаты сообщили, что перед бегством самолет президента якобы набили деньгами.