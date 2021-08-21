Руководство "Талибана" утверждает, что к ним присоединился Хашмат Гани. Сделал он это в присутствии одного из лидеров движения – Халила Аль-Рахмана Хаккани.

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"Хашмат Гани, брат бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани, присягнул на верность "Исламскому эмирату" (так талибы называют свой режим – 24 канал)", – говорится в заявлении "Талибана".

На видео, обнародованном в сети, видна группа талибов, среди которых, вероятно, брат бывшего президента. Один из главарей боевиков обнимает его и целует в лоб.

Брат Ашрафа Гани присоединился к талибам: смотрите видео

Где находится Ашраф Гани, бывший президент Афганистана