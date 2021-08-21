Керівництво "Талібану" стверджує, що до них приднався Хашмат Гані. Зробив він це у присутності одного з лідерів руху – Халіла Аль-Рахмана Хаккані.
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"Хашмат Гані, брат колишнього президента Афганістану Ашрафа Гані, присягнув на вірність "Ісламському емірату" (так таліби називають свій режим – 24 канал)", – мовиться у заяві "Талібану".
На відео, оприлюдненому в мережі, видно групу талібів, серед яких, ймовірно, брат колишнього президента. Один із ватажків бойовиків обіймає його та цілує у лоб.
Брат Ашрафа Гані приєднався до талібів: дивіться відео
Де перебуває Ашраф Гані – колишній президент Афганістану
- Влада Афганістану вирішила здати Кабул талібам мирно. 15 серпня президент країни Ашраф Гані склав повноваження і покинув країну.
- З'ясувалося, що спочатку він полетів у Таджикистан. Через кілька днів МЗС Об'єднаних Арабських Еміратів повідомило, що їхня країна прийняла Гані разом із родиною.
- Пізніше політик пояснив, що втік з Афганістану, аби "уникнути кровопролиття". Він наголосив, що не вивозив жодних значних сум грошей, як повідомляли ЗМІ.
- Після цього віцепрезидент Афганістану Аммрулла Салех оголосив себе главою країни. Він закликав афганців чинити опір бойовикам руху "Талібан".
- Водночас син легендарного героя Афганістану Ахмад Масуд оголосив війну талібам. Він перебуває у провінції Панджшер – єдиній, яку не контролюють таліби.