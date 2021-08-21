Про це на брифінгу повідомив Нед Прайсак, представник Держдепу США. Він висловив подяку партнерам зі всього світу, які долучилися до операції порятунку.
Важливо Український літак знову евакуював людей з Кабула
Хто допомагає людям в Афганістані
Згадав, зокрема, про ті країни, які вже допомогли або найближчим часом будуть допомагати з транзитом американців та інших громадян через свої територї.
Крім цього, американський посадовець назвав країни, які "зробили щедрі пропозиції" щодо переселення афганців з групи ризик. Серед них:
- Україна;
- Албанія;
- Канада;
- Колумбія;
- Коста-Ріка;
- Чилі;
- Косово;
- Північна Македонія;
- Мексика;
- Польща;
- Катар;
- Руанда;
- Уганда.
"Ми глибоко вдячні цим країнам за надану підтримку та пишаємося тим, що співпрацюємо з ними у нашій спільній підтримці афганського народу", – наголосив представник Держдепу.
Зауважимо, що афганці просять про допомогу різних країн, зокрема й України, аби втекти від режиму талібів. Дехто з них, кому вдалося потрапити на летовище, приносив таблички з написом Ukraine.
Скількох вже евакуювали американські військові
За словами Прайса, лише за добу 19 серпня на військових літаках США вдалося евакуювати з Афганістану майже 6 тисяч людей. Водночас цей показник від 14 серпня сягає 13 тисяч, а з кінця липня – понад 18 тисяч.