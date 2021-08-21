Про це на брифінгу повідомив Нед Прайсак, представник Держдепу США. Він висловив подяку партнерам зі всього світу, які долучилися до операції порятунку.

Важливо Український літак знову евакуював людей з Кабула

Хто допомагає людям в Афганістані

Згадав, зокрема, про ті країни, які вже допомогли або найближчим часом будуть допомагати з транзитом американців та інших громадян через свої територї.

Крім цього, американський посадовець назвав країни, які "зробили щедрі пропозиції" щодо переселення афганців з групи ризик. Серед них:

  • Україна;
  • Албанія;
  • Канада;
  • Колумбія;
  • Коста-Ріка;
  • Чилі;
  • Косово;
  • Північна Македонія;
  • Мексика;
  • Польща;
  • Катар;
  • Руанда;
  • Уганда.

"Ми глибоко вдячні цим країнам за надану підтримку та пишаємося тим, що співпрацюємо з ними у нашій спільній підтримці афганського народу", – наголосив представник Держдепу.

Зауважимо, що афганці просять про допомогу різних країн, зокрема й України, аби втекти від режиму талібів. Дехто з них, кому вдалося потрапити на летовище, приносив таблички з написом Ukraine.

Скількох вже евакуювали американські військові

За словами Прайса, лише за добу 19 серпня на військових літаках США вдалося евакуювати з Афганістану майже 6 тисяч людей. Водночас цей показник від 14 серпня сягає 13 тисяч, а з кінця липня – понад 18 тисяч.