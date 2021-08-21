Про це на брифінгу повідомив Нед Прайсак, представник Держдепу США. Він висловив подяку партнерам зі всього світу, які долучилися до операції порятунку.

Важливо Український літак знову евакуював людей з Кабула

Хто допомагає людям в Афганістані

Згадав, зокрема, про ті країни, які вже допомогли або найближчим часом будуть допомагати з транзитом американців та інших громадян через свої територї.

Довідка. Мовиться про Бахрейн, Данію, Німеччину, Італію, Казахстан, Кувейт, Катар, Таджикистан, Туреччину, ОАЕ, Велику Британію та Узбекистан.

Крім цього, американський посадовець назвав країни, які "зробили щедрі пропозиції" щодо переселення афганців з групи ризик. Серед них:

Україна;

Албанія;

Канада;

Колумбія;

Коста-Ріка;

Чилі;

Косово;

Північна Македонія;

Мексика;

Польща;

Катар;

Руанда;

Уганда.

"Ми глибоко вдячні цим країнам за надану підтримку та пишаємося тим, що співпрацюємо з ними у нашій спільній підтримці афганського народу", – наголосив представник Держдепу.

Зауважимо, що афганці просять про допомогу різних країн, зокрема й України, аби втекти від режиму талібів. Дехто з них, кому вдалося потрапити на летовище, приносив таблички з написом Ukraine.

Скількох вже евакуювали американські військові

За словами Прайса, лише за добу 19 серпня на військових літаках США вдалося евакуювати з Афганістану майже 6 тисяч людей. Водночас цей показник від 14 серпня сягає 13 тисяч, а з кінця липня – понад 18 тисяч.