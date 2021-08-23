Напомним, 32-летний Ахмад Масуд является сыном одного из лидеров сопротивления в Афганистане 1980-х Ахмада Шаха Масуда. Армия СССР тогда на 10 лет увязла в тщетной войне.
Советуем перечитать Народ Афганистана восстает: "талибы" могут неожиданно потерять власть
Масуд отверг ультиматум талибов
Ахмад Масуд объявил войну талибам и призвал единомышленников собираться в провинции Панджшер.
- Это имеет символическое значение – ведь ее не смогли взять под контроль советские войска в 1980-х, а сам Масуд является сыном одного из лидеров тогдашнего сопротивления.
Не контролируют Панджшер и талибы – провинция остались единственным свободным регионом в стране. Вокруг Масуда там сейчас группируются добровольческие формирования и остатки регулярной армии.
В "Талибане" 22 августа дали Ахмаду Масуду 4 часа, чтобы тот сдался. Но антиталибский лидер отверг ультиматум. В ответ из политического офиса исламистов прозвучало следующее: сотни боевиков уже готовы двинуться на Панджшер.
Наша цель – объединить страну. Различных режимов быть не может. Но кое-кто хочет проблем,
– сказал представитель "Талибана" Мухаммед Наим.
Читайте также США попросили Украину помочь эвакуировать людей из Афганистана
Ситуация в Афганистане нестабильная: кто заявил о сопротивлении талибам
- 15 августа талибы вошли в Кабул и заявили, что контролируют всю территорию Афганистана. В политическом офисе "Талибана" объявили о конце войны.
- Но не все так просто: противостояние с талибами не оставили Ахмад Масуд, сын афганского героя войны с СССР, в провинции Панджшер, а также и вице-президент Афганистана Аммрулла Салех.
- В то же время брат экс-президента Афганистана Хашмат Гани присягнул на верность "Исламскому эмирату".