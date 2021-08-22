Слова подяки висловила афганська журналістка Фатіма Хуссейні. Вона також розповіла подробиці евакуації.

Важливо Журналісти, вагітна жінка та військові: кого вивезли на українському літаку з Кабула

За словами журналістки, саме українські бійці допомогли дістатися людям до аеропорту, а далі – спішно евакуюватися до України.

Українські військові – справжні герої. Вони допомоги нам дістатись аеропорту,

– заявила Фатіма.

Зверніть увагу! На жаль, не всі охочі можуть евакуюватися з Афганістану. Таліби постійно перешкоджають цьому та усіляко утримують людей. Українські військові 22 серпня змогли провести 83 людей через усі складнощі, блокпости та посадили на борт.

Один евакуйований отримав травму

За даними Офісу Президента, один з евакуйованих дістав тілесне ушкодження в результаті штовханини в аеропорту Кабула, але його життю нічого не загрожує. Усіх врятованих оглянуть медики, евакуйовані максимально швидко пройдуть необхідні формальні процедури, щоб мати змогу відпочити після складного перельоту.

Керівник ОП Андрій Єрмак наголосив, що операція з евакуації людей з Афганістану відбувалася під особистим контролем Володимира Зеленського.

Ми за 7 років знаємо, скільки в нас героїв. Це наші військові. У цьому разі працівники ГУР – справді герої. Сьогодні, після цієї операції, про це знає весь світ,

– сказав Єрмак.

Що відомо про евакуацію українців з Афганістану

Україна вже двічі здійснила евакуаційну операцію із захопленого талібами Афганістану:

16 серпня наш літак вже вивіз 8 українців та 72 представники інших держав. У МЗС України пояснили, що не всі, хто хотів покинути захоплену талібами країну, могли дістатись до летовища.

наш літак вже вивіз 8 українців та 72 представники інших держав. У МЗС України пояснили, що не всі, хто хотів покинути захоплену талібами країну, могли дістатись до летовища. 21 – 22 серпня борт успішно евакуював 83 людини, з яких 31 – українці. На батьківщину повернулися 12 українців з військової бази, також були врятовані іноземні журналісти та громадські діячі, які попросили про допомогу.

Як пояснив очільник МЗС України, жоден з іноземців, яких евакуювала наша країна, не залишиться жити в Україні. Зі слів Кулеби, українська влада погодилася надати логістичне сприяння США у здійсненні евакуації біженців з Афганістану.

Як зустрічали евакуйованих з Афганістану / Фото Офісу Президента