Над тим, аби доправити українців додому, спільно працювали МЗС, Міноборони, ЗСУ та ГУР. Чиновники продовжують роботу, щоб вивезли решту наших громадян із захопленого Афганістану.

Раніше Літак з евакуйованими українцями з Кабула успішно сів у Києві

Хто був на українському літаку

12 українців, які перебували на американській військовій базі. Вони служили в Афганістані за контрактом з приватною компанією;

журналісти Wall Street Journal і "Радіо Свобода";

діти;

жінки, одна з яких була на восьмому місяці вагітності.

Особливо був радий бачити одного з 12 українців, які застрягли на військовій базі під Кабулом. Саме з ним я говорив телефоном і обіцяв, що ми їх витягнемо. Усіх їх ми повернули додому,

– зізнався Дмитро Кулеба.

Він також закликав не вестися на фейки, а вірити, що Україна врятує своїх громадян.

Повний текст публікації Дмитра Кулеби у фейсбуці:

Другий евакуаційний борт з Кабула. Завдяки зусиллям МЗС, ЗСУ і ГУР МО 83 людини в безпеці в Україні.

Серед них – громадяни України, журналісти Wall Street Journal і Радіо Свобода, які були в найбільшій небезпеці, діти, жінки (одна з них на восьмому місяці вагітності).

Особливо був радий бачити одного з 12 українців, які застрягли на військовій базі під Кабулом. Саме з ним я говорив телефоном і обіцяв, що ми їх витягнемо. Усіх їх ми повернули додому.

Саме про них росіяни розганяли фейк, що Україна їх кинула. Але ми дотрималися обіцянки, тому що своїх Україна не кидає.

Прямо зараз ми продовжуємо працювати над наступним рейсом з Кабула. А ви не ведіться, будь ласка, на фейки, бережіть себе і вірте в українську державу.

Що відомо про евакуацію українців з Кабула