Над тем, чтобы доставить украинцев домой, совместно работали МИД, Минобороны, ВСУ и ГУР. Чиновники продолжают работу, чтобы вывезти остальных наших граждан из захваченного Афганистана.
Ранее Самолет с эвакуированными украинцами из Кабула успешно сел в Киеве
Кто был на украинском самолете
- 12 украинцев, которые находились на американской военной базе. Они служили в Афганистане по контракту с частной компанией;
- журналисты Wall Street Journal и "Радио Свобода";
- дети;
- женщины, одна из которых была на восьмом месяце беременности.
Особенно был рад видеть одного из 12 украинцев, застрявших на военной базе под Кабулом. Именно с ним я говорил по телефону и обещал, что мы их вытащим. Всех их мы вернули домой,
– признался Дмитрий Кулеба.
Он также призвал не вестись на фейки, а верить, что Украина спасет своих граждан.
Полный текст публикации Дмитрия Кулебы в Фейсбуке:
Второй эвакуационный борт из Кабула. Благодаря усилиям МИД, ВСУ и ГУР МО 83 человека в безопасности в Украине.
Среди них – граждане Украины, журналисты Wall Street Journal и Радио Свобода, которые были в наибольшей опасности, дети, женщины (одна из них на восьмом месяце беременности).
Особенно был рад видеть одного из 12 украинцев, застрявших на военной базе под Кабулом. Именно с ним я говорил по телефону и обещал, что мы их вытащим. Всех их мы вернули домой.
Именно о них россияне разгоняли фейк, что Украина их бросила. Но мы сдержали обещание, потому что своих Украина не бросает.
Прямо сейчас мы продолжаем работать над следующим рейсом из Кабула. А вы не ведитесь, пожалуйста, на фейки, берегите себя и верьте в украинское государство.
Что известно об эвакуации украинцев из Кабула
- Первую эвакуацию провели ночью на 16 августа. Тогда украинский самолет вывез из Афганистана 80 человек, из которых 8 были нашими гражданами. На борт взяли тех, кто успел вовремя добраться до аэропорта, ведь ждать воздушное судно не могло.
- Среди спасенных была известный афганский режиссер Сахри Карими.
- 22 августа в Киеве приземлился уже второй эвакуационный борт – военно-транспортный самолет Ил-76МД.
- Сейчас в Афганистане остаются еще более 100 украинцев.