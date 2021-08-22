Деталі операції з евакуації розповів керівник ОП Андрій Єрмак під час зустрічі евакуаційного борту з Кабула.

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Евакуації потребують понад 100 українців

За словами очільника ОП, людей евакуювали практично з бойових дій. Єрмак зауважив, що в Афганістані досі перебувають понад 100 українців, і протягом найближчих днів їх мають звідти вивезти. Таким чином, евакуаційна операція ше не завершена.

У нас в Афганістані залишається понад 100 українців і найближчими днями буде продовжена операція з евакуації. Тому, як постійно говорить президент України, ми не залишимо жодного українця в біді,

– підкреслив Єрмак.

Що відомо про евакуацію українців з Афганістану

Україна вже двічі здійснила евакуаційну операцію із захопленого талібами Афганістану:

16 серпня наш літак вже вивіз 8 українців та 72 представники інших держав. У МЗС України пояснили, що не всі, хто хотів покинути захоплену талібами країну, могли дістатись до летовища.

21 серпня борт успішно евакуював 83 людини, з яких 31 – українці. На батьківщину повернулися 12 українців з військової бази, також були врятовані іноземні журналісти та громадські діячі, які попросили про допомогу.

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Біженці з Афганістану не залишаться жити в Україні

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба під час брифінгу розповів, що Україна погодилася надати логістичне сприяння США у здійсненні евакуації біженців з Афганістану.

Операція, яку зараз здійснюють США та інші країни з вивезення громадян, є безпрецедентною за своєю складністю і за кількістю осіб, яких потрібно евакуювати за короткий проміжок часу. Ми погодились надати логістичне сприяння у здійсненні цієї евакуації,

– сказав Кулеба.

Він наголосив, що мовиться не про поселення евакуйованих людей в Україні. Тобто іноземців, яких евакуювала наша країна, не залишаться тут жити. Зі слів очільника МЗС, поки що в рамках цієї програми жоден громадянин Афганістану до України не прилетів.