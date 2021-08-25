Представитель МИД Олег Николенко отметил, что ведомство не располагает информацией о намерениях Российской Федерации эвакуировать из Афганистана граждан иностранных государств, в частности украинцев.

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МИД об "эвакуации Россией украинцев"

По словам Николенко, Украина не просила государство-оккупанта эвакуировать своих граждан из Афганистана.

Мы не обращались к российской стороне с соответствующими просьбами,

– отметил представитель ведомства.

Он добавил, что украинцам, которые хотят уехать из Афганистана необходимо обратиться в посольство Украины в Таджикистане.

Справка. По данным МИД, около 90 граждан Украины пока остаются в Афганистане.

Россия заявила, что эвакуировала украинцев

Ранее "РИА Новости" со ссылкой на министерство обороны России сообщили, что Москва 25 августа использовала 4 военно-транспортных самолета для эвакуации более 500 граждан из Афганистана.

Среди эвакуированных "были люди из Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Украины".

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