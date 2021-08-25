Инцидент произошел еще 17 августа, однако о нем стало известно только сейчас. Изданию о грабеже рассказали в пресс-службе российской авиакомпании UTair.
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В Кабуле разграбили вертолет России
Неизвестные люди проникли на борт вертолета и открыли контейнер с бортовым аварийно-спасательным оборудованием, в котором были инструменты и запас продуктов. Кроме того, злоумышленники повредили внутреннюю обшивку самолета.
В то же время Baza пишет, что говорится о многоцелевом вертолете МИ-8МТВ. Грабители якобы забрали судовую документацию, огнетушители, аварийный топор, бронежилеты, кислородные маски, портативную радиостанцию, а также подголовник сиденья для бортпроводника.
Авиакомпания UTair: что о ней известно
- С 1991 года UTair является подрядчиком ООН по доставке гуманитарных грузов вертолетным транспортом, а с 2001 года – крупнейшим поставщиком авиатранспортных услуг.
- Недавно перевозчик получил разрешение на полеты в Кабул от России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Афганистана. Компания вывезла более 200 работников ООН.