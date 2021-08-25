Инцидент произошел еще 17 августа, однако о нем стало известно только сейчас. Изданию о грабеже рассказали в пресс-службе российской авиакомпании UTair.

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В Кабуле разграбили вертолет России

Неизвестные люди проникли на борт вертолета и открыли контейнер с бортовым аварийно-спасательным оборудованием, в котором были инструменты и запас продуктов. Кроме того, злоумышленники повредили внутреннюю обшивку самолета.

В то же время Baza пишет, что говорится о многоцелевом вертолете МИ-8МТВ. Грабители якобы забрали судовую документацию, огнетушители, аварийный топор, бронежилеты, кислородные маски, портативную радиостанцию, а также подголовник сиденья для бортпроводника.

Авиакомпания UTair: что о ней известно

С 1991 года UTair является подрядчиком ООН по доставке гуманитарных грузов вертолетным транспортом, а с 2001 года – крупнейшим поставщиком авиатранспортных услуг.

Недавно перевозчик получил разрешение на полеты в Кабул от России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Афганистана. Компания вывезла более 200 работников ООН.

Обратите внимание! Эвакуация людей из Афганистана, которую проводит Украина, тоже происходит не без проблем. Ранее, по словам заместителя министра иностранных дел Евгения Енина, один украинский самолет в аэропорту Кабула захватили вооруженные люди. Другой самолет фактически похитили, и он вылетел не в Украину, а в Иран.