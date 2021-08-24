Другой самолет фактически украли, и он вылетел не в Украину, а в Иран. Обо всем этом рассказал заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

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"Наш самолет захватили"

В Министерстве иностранных дел рассказали подробности эвакуации людей из Кабула, и они действительно впечатляют. Заместитель министра Евгений Енин сообщил, что было 5 неудачных попыток вывезти украинцев из Афганистана.

В минувшее воскресенье наш самолет захватили другие люди. Они были вооружены, в том числе огнестрельным оружием. Во вторник у нас фактически украли самолет – он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев,

– сказал Енин.

И добавил, что "наши следующие три попытки по эвакуации граждан тоже не были успешными, потому что нашим пассажирам не удавалось попасть на территорию аэропорта".

Тем не менее всю неделю дипломатическая служба работала "в режиме краш-теста" , и таки смогла добиться того, чтобы самолет вылетел из Кабула.

Вывести удалось 41 украинца (большинство из которых – дети). Но еще в Афганистане является по меньшей мере 50 человек, которым надо помочь.

Эвакуация украинцев из Афганистана: главное

16 августа 2021 из Кабула вывезли 79 человек – граждан Украины (но лишь 8), Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана.

22 августа второй украинский эвакуационный борт привез в Украину 83 человек, из которых 31 – украинцы.

23 августа в Борисполь прибыли 98 пассажиров и 5 членов экипажа. Среди спасенных – 41 украинец.