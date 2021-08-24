Другой самолет фактически украли, и он вылетел не в Украину, а в Иран. Обо всем этом рассказал заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.
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"Наш самолет захватили"
В Министерстве иностранных дел рассказали подробности эвакуации людей из Кабула, и они действительно впечатляют. Заместитель министра Евгений Енин сообщил, что было 5 неудачных попыток вывезти украинцев из Афганистана.
В минувшее воскресенье наш самолет захватили другие люди. Они были вооружены, в том числе огнестрельным оружием. Во вторник у нас фактически украли самолет – он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев,
– сказал Енин.
И добавил, что "наши следующие три попытки по эвакуации граждан тоже не были успешными, потому что нашим пассажирам не удавалось попасть на территорию аэропорта".
- Тем не менее всю неделю дипломатическая служба работала "в режиме краш-теста", и таки смогла добиться того, чтобы самолет вылетел из Кабула.
- Вывести удалось 41 украинца (большинство из которых – дети). Но еще в Афганистане является по меньшей мере 50 человек, которым надо помочь.
Эвакуация украинцев из Афганистана: главное
- 16 августа 2021 из Кабула вывезли 79 человек – граждан Украины (но лишь 8), Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана.
- 22 августа второй украинский эвакуационный борт привез в Украину 83 человек, из которых 31 – украинцы.
- 23 августа в Борисполь прибыли 98 пассажиров и 5 членов экипажа. Среди спасенных – 41 украинец.