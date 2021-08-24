Інший літак фактично викрали, і він вилетів не до України, а до Ірану. Про все це розповів заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін.
До теми У МЗС розповіли, скільки українців залишились в Афганістані
"Наш літак захопили"
У Міністерстві закордонних справ розповіли подробиці евакуації людей з Кабула, і вони дійсно вражають. Заступник міністра Євгеній Єнін повідомив, що було 5 невдалих спроб вивезти українців з Афганістану.
Минулої неділі наш літак захопили інші люди. Вони були озброєні, у тому числі вогнепальною зброєю. У вівторок у нас фактично вкрали літак – він вилетів в Іран з невідомою групою пасажирів на борту замість того, щоб вивезти українців,
– сказав Єнін.
І додав, що "наші наступні три спроби з евакуації громадян теж не були успішними, бо нашим пасажирам не вдавалося потрапити на територію аеропорту".
- А проте ввесь тиждень дипломатична служба працювала "у режимі краш-тесту", і таки змогла добитися того, щоб літак вилетів з Кабула.
- Вивести вдалося 41 українця (більшість з яких – діти). Але ще в Афганістані є щонайменше 50 людей, яким треба допомогти.
Евакуація українців з Афганістану: головне
- 16 серпня 2021 року з Кабула вивезли 79 людей – громадян України (але тільки 8), Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії й Таджикистану.
- 22 серпня другий український евакуаційний борт привіз до України 83 людей, з яких 31 – українці.
- 23 серпня у Бориспіль прибули 98 пасажирів та 5 членів екіпажу. Серед врятованих – 41 українець.