Однако в целом на борту было 103 человека. По информации СМИ, самолет прибыл около 21:00.

Кстати Украинский самолет стал последним, который вылетел из аэропорта Кабула до его закрытия

Что известно об эвакуации украинцев из Кабула

Украина эвакуировала своих граждан из Афганистана тремя рейсами. Первый самолет прибыл в Афганистан в ночь на 16 августа. Тогда из страны забрали лишь 8 украинцев, но 72 иностранцев. Дело в том, что остальные граждане физически не успели добраться в аэропорт Кабула.

Второй эвакуационный борт доставил людей в Киев 22 августа. На борту находились 83 человека, из них – 31 украинец.

Важно, что Афганистан приостановил все рейсы из аэропорта "Хамид Карзай" в Кабуле. Последний гражданский самолет, который оттуда вылетел, был украинский.

Что происходит в Афганистане