Інцидент трапився ще 17 серпня, однак про нього стало відомо лише тепер. Виданню про грабіж розповіли у пресслужбі російської авіакомпанії UTair.

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У Кабулі розграбували вертоліт Росії

Невідомі люди проникли на борт вертольота та відкрили контейнер з бортовим аварійно-рятувальним обладнанням, в якому були інструменти та запас продуктів. Крім того, зловмисники пошкодили внутрішню обшивку літака.

Водночас Baza пише, що мовиться про багатоцільовий вертоліт МІ-8МТВ. Грабіжники нібито забрали суднову документацію, вогнегасники, аварійну сокиру, бронежилети, кисневі маски, портативну радіостанцію, а також підголівник сидіння для бортпровідника.

Авіакомпанія UTair: що про неї відомо

З 1991 року UTair є підрядником ООН з доставки гуманітарних вантажів вертолітним транспортом, а з 2001 року – найбільшим постачальником авіатранспортних послуг.

Нещодавно перевізник отримав дозвіл на польоти до Кабула від Росії, Казахстану, Таджикистану, Киргизстану та Афганістану. Компанія вивезла понад 200 працівників ООН.

Зверніть увагу! Евакуація людей з Афганістану, яку проводить Україна, теж відбувається не без проблем. Раніше, за словами заступника міністра закордонних справ Євгенія Єніна, один український літак в аеропорту Кабула захопили озброєні люди. Інший літак фактично викрали, і він вилетів не до України, а до Ірану.