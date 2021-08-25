Для евакуації в Афганістан відправили чотири літаки. Міноборони Росії заявило, що ними заберуть громадян Росії, Білорусі, Киргизії, Таджикистану, Узбекистану та України.

Нагадаємо Літак в Кабулі не захоплювали, – у МЗС спростували свою заяву

Росія збирається евакуювати українців

У Росії заявили, що угрупування з чотирьох літаків військово-транспортної авіації зосереджені на аеродромі в Ульяновську. Забрати ними мають понад 500 осіб, серед яких начебто є і українці.

Міноборони Росії стверджує, що літаки обладнані усім необхідним, у них є вода, їжа та медикаменти.

Коли саме вони вирушать з Афганістану – невідомо. Також немає інформації про те, скількох українців Росія збирається забрати.

24 канал звернувся по коментар до МЗС України щодо цієї інформації. Ми додамо його до цього матеріалу щойно отримаємо.

Нагадаємо, що таліби оголосили: евакуація іноземців має закінчитися до 31 серпня. Для афганців вони вже закрили дорогу в аеропорт і не дозволяють залишати країну.

Евакуація українців з Кабула: коротко