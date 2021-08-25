Для евакуації в Афганістан відправили чотири літаки. Міноборони Росії заявило, що ними заберуть громадян Росії, Білорусі, Киргизії, Таджикистану, Узбекистану та України.
Нагадаємо Літак в Кабулі не захоплювали, – у МЗС спростували свою заяву
Росія збирається евакуювати українців
У Росії заявили, що угрупування з чотирьох літаків військово-транспортної авіації зосереджені на аеродромі в Ульяновську. Забрати ними мають понад 500 осіб, серед яких начебто є і українці.
Міноборони Росії стверджує, що літаки обладнані усім необхідним, у них є вода, їжа та медикаменти.
Коли саме вони вирушать з Афганістану – невідомо. Також немає інформації про те, скількох українців Росія збирається забрати.
Нагадаємо, що таліби оголосили: евакуація іноземців має закінчитися до 31 серпня. Для афганців вони вже закрили дорогу в аеропорт і не дозволяють залишати країну.
Евакуація українців з Кабула: коротко
- Перша евакуація українців відбулася наступного ж дня після захоплення влади талібами – 16 серпня. Тоді український літак забрав 80 людей, з яких переважна більшість була іноземцями.
- 22 серпня евакуювали 31 українця. Загалом на борту були 83 людини.
- Наступного дня – 23 серпня евакуювали 103 осіб, з яких 79 – українці та їхні родини. Саме цей літак став останнім рейсом, що вилетів з аеропорту перед його закриттям талібами.