"Ситуація в аеропорту Кабула наближена до хаосу", – МЗС

Усі літаки, які залучали до евакуації українців, безпечно добиралися до Києва. Про це журналістам 24 каналу розповів речник МЗС Олег Ніколенко.

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Захоплених українських літаків в Кабулі або деінде немає. Інформація про "захоплений літак" не відповідає дійсності,

– запевнив прессекретар відомства.

Він пояснив, що Євген Єнін у цілому пояснював безпрецедентний рівень труднощів, з якими доводилося стикатися дипломатам.

"Маємо розуміти, що ситуація в аеропорту наближена до хаосу, багато людей намагаються зачепитися хоча б за якусь можливість покинути країну. Потрібно було забезпечити, щоб необхідні люди сіли на необхідний літак в безпечних умовах, і далі безпечно повернулися додому", – сказав Ніколенко.

Речник запевнив, що МЗС залишається на зв'язку з українцями в Афганістані, а також опрацьовує можливі безпечні шляхи їх евакуації.

Що цьому передувало

Напередодні Єнін розповів вражаючі деталі евакуації Українців з Афганістану. За його словами, один наш літак захопили озброєнні вогнепальною зброєю люди. Вони фактично вкрали судно та вилетіли в Іран з невідомими людьми на борту.

Три евакуації українців з Кабула