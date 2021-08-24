Однак не все так однозначно – масштабна евакуація має й негативні наслідки. Так, через хаос і кризову ситуацію до Німеччини потрапили злочинці, яких раніше вислали з держави.

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На вихідних поліція припинила в'їзд у країну 3 афганців, раніше депортованих за зґвалтування і торгівлю наркотиками – вони прилетіли евакуаційним рейсом і знову попросили притулку.

Ситуація в аеропорту Кабула

Після захопленнями талібами Афганістану тисячі людей кинулися тікати з країни.

Єдиний спосіб це зробити – вилетіти за допомогою повітряних суден з аеропорту Кабула.

Однак тисячі біженців не могли вміститися у десятки літаків, на летовищі панував хаос.

До теми До подальших розпоряджень: Афганістан призупинив всі рейси з аеропорту Кабула

Таліби захопили Афганістан

Бойовики руху "Талібан" 15 серпня взяли під контроль столицю Афганістану.

Президент країни зрікся влади та вилетів до Таджикистану набитим грішми літаком.

Таліби оголосили про закінчення війни та закликали іноземців покинути державу.

Зверніть увагу! "Талібан" має намір створити раду для того, щоб керувати Афганістаном.