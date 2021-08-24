Однак не все так однозначно – масштабна евакуація має й негативні наслідки. Так, через хаос і кризову ситуацію до Німеччини потрапили злочинці, яких раніше вислали з держави.
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На вихідних поліція припинила в'їзд у країну 3 афганців, раніше депортованих за зґвалтування і торгівлю наркотиками – вони прилетіли евакуаційним рейсом і знову попросили притулку.
Ситуація в аеропорту Кабула
- Після захопленнями талібами Афганістану тисячі людей кинулися тікати з країни.
- Єдиний спосіб це зробити – вилетіти за допомогою повітряних суден з аеропорту Кабула.
- Однак тисячі біженців не могли вміститися у десятки літаків, на летовищі панував хаос.
До теми До подальших розпоряджень: Афганістан призупинив всі рейси з аеропорту Кабула
Таліби захопили Афганістан
- Бойовики руху "Талібан" 15 серпня взяли під контроль столицю Афганістану.
- Президент країни зрікся влади та вилетів до Таджикистану набитим грішми літаком.
- Таліби оголосили про закінчення війни та закликали іноземців покинути державу.