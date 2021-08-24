Американська зброя залишилася в Афганістані після того, як війська США почали покидати країну. Таліби вирішили забрати техніку собі.
До теми "Талібан" погрожує наслідками у разі затягування з виведенням військ США з Афганістану
Що опинилося в руках талібів
- Літаки;
- вертольоти;
- протитанкові ракети.
Утім використовувати техніку бойовиками буде складно з 2 причин:
- у "Талібану" немає професійних пілотів;
- немає місця для обслуговування авіації.
Таліби захопили Афганістан: що відомо
- Після заяви Джо Байдена про виведення американських військ, таліби почали встановлювати свою владу на території країни. 15 серпня бойовикам вдалося фактично без бою захопити Кабул.
- Відомі своїми звірствами терористи стверджують, що не чинитимуть самосуд над афганцями. Вони навіть заявили, що дозволять жінкам закінчувати університети та не носити бурки й паранджі. Мовляв, достатньо буде лише покрити голову хусткою.
- Водночас кілька талібів до смерті побили багатодітну матір, бо та не мала з чого приготувати їм їсти.
- У провінції Панджшер син відомого лідера опору Ахмад Масуд збирає сили для опору бойовикам. Його провінція – єдина, яку не вдалося захопили. 32-річний чоловік оголосив талібам війну та закликав людей долучатися до опору.
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