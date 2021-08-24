Американское оружие осталось в Афганистане после того, как войска США начали покидать страну. Талибы решили забрать технику себе.

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Оказавшееся в руках талибов

Самолеты;

вертолеты;

противотанковые ракеты.

Впрочем использовать технику боевиками будет сложно по 2 причинам:

у "Талибана" нет профессиональных пилотов;

нет места для обслуживания авиации.

Талибы захватили Афганистан: что известно

После заявления Джо Байдена о выводе американских войск, талибы начали устанавливать свою власть на территории страны. 15 августа боевикам удалось фактически без боя захватить Кабул.

Известные своими зверствами террористы утверждают, что не будут оказывать самосуд над афганцами. Они даже заявили, что позволят женщинам заканчивать университеты и не носить бурки и паранджи. Мол, достаточно будет лишь покрыть голову платком.

В то же время несколько талибов до смерти избили многодетную мать, потому что у той не было из чего приготовить им есть.

В провинции Панджшер сын известного лидера сопротивления Ахмад Масуд собирает силы для сопротивления боевикам. Его провинция – единственная, которую не удалось захватить. 32-летний мужчина объявил талибам войну и призвал людей участвовать в сопротивлении.

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