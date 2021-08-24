Американское оружие осталось в Афганистане после того, как войска США начали покидать страну. Талибы решили забрать технику себе.
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Оказавшееся в руках талибов
- Самолеты;
- вертолеты;
- противотанковые ракеты.
Впрочем использовать технику боевиками будет сложно по 2 причинам:
- у "Талибана" нет профессиональных пилотов;
- нет места для обслуживания авиации.
Талибы захватили Афганистан: что известно
- После заявления Джо Байдена о выводе американских войск, талибы начали устанавливать свою власть на территории страны. 15 августа боевикам удалось фактически без боя захватить Кабул.
- Известные своими зверствами террористы утверждают, что не будут оказывать самосуд над афганцами. Они даже заявили, что позволят женщинам заканчивать университеты и не носить бурки и паранджи. Мол, достаточно будет лишь покрыть голову платком.
- В то же время несколько талибов до смерти избили многодетную мать, потому что у той не было из чего приготовить им есть.
- В провинции Панджшер сын известного лидера сопротивления Ахмад Масуд собирает силы для сопротивления боевикам. Его провинция – единственная, которую не удалось захватить. 32-летний мужчина объявил талибам войну и призвал людей участвовать в сопротивлении.
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