Американское оружие осталось в Афганистане после того, как войска США начали покидать страну. Талибы решили забрать технику себе.

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Оказавшееся в руках талибов

  • Самолеты;
  • вертолеты;
  • противотанковые ракеты.

Впрочем использовать технику боевиками будет сложно по 2 причинам:

  • у "Талибана" нет профессиональных пилотов;
  • нет места для обслуживания авиации.

Талибы захватили Афганистан: что известно

  • После заявления Джо Байдена о выводе американских войск, талибы начали устанавливать свою власть на территории страны. 15 августа боевикам удалось фактически без боя захватить Кабул.
  • Известные своими зверствами террористы утверждают, что не будут оказывать самосуд над афганцами. Они даже заявили, что позволят женщинам заканчивать университеты и не носить бурки и паранджи. Мол, достаточно будет лишь покрыть голову платком.
  • В то же время несколько талибов до смерти избили многодетную мать, потому что у той не было из чего приготовить им есть.
  • В провинции Панджшер сын известного лидера сопротивления Ахмад Масуд собирает силы для сопротивления боевикам. Его провинция – единственная, которую не удалось захватить. 32-летний мужчина объявил талибам войну и призвал людей участвовать в сопротивлении.

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