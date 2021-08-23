Представитель террористов Сухаил Шахин сообщил, что боевики не дадут США и Великобритании дополнительных дней для эвакуации. Если страны попросят еще немного времени, ответ будет "нет".
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Это красная линия. Или будут последствия. Это создаст недоверие между нами. Если они собираются продолжать оккупацию – это вызовет реакцию,
– заявил представитель "Талибана".
Шахин отметил, что о выводе военных до 31 августа объявил президент США Джо Байден.
Кроме того, Шахин отметился циничным заявлением, что люди якобы пытаются уехать из захваченного Афганистана, потому что хотят жить в более богатых странах Запада.
Заявление Байдена про 31 августа
По словам Джо Байдена, военные США могут выйти с территории Афганистана уже к 31 августа. В то же время ситуацию президент охарактеризовал лишь словом "постараемся".
Байден подчеркнул, что завершение американской миссии на территории страны может затянуться. Все потому, что военные должны дождаться завершения процесса эвакуации граждан США.
Ситуация в Афганистане: последние новости
- Единственный шанс для людей покинуть страну под властью террористов – сесть на самолет в аэропорту Кабула. В то же время из-за большого количества беженцев, аэродром оказался в эпицентре хаоса. Чтобы стабилизировать ситуацию, управление гражданской авиации Афганистана прекратило все рейсы до дальнейших указаний.
- На территории аэропорта 23 августа произошла стрельба: погиб по меньшей мере 1 человек.
- По состоянию на 23 августа США сообщили, что эвакуировали примерно 30 тысяч человек. Кроме того, Штаты попросили Украину помочь продолжить эвакуацию.
- Тем временем брат экс-президента Хашмат Гани присягнул на верность террористам. Он заявил, что якобы хочет избежать нестабильности в стране.