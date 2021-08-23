Однако из-за огромных толп беженцев на аэродроме царит настоящий хаос. В связи с этим Управление гражданской авиации Афганистана объявило о прекращении всех рейсов до дальнейших указаний.

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Все рейсы в международном аэропорту имени Хамида Карзая приостановлены до дальнейшего распоряжения. Пассажиры, которые готовы улететь в разные регионы страны, а также за границу, будут заранее уведомлены о возобновлении полетов,
– говорится в заявлении.

В ведомстве пояснили, что такие меры приняли для предотвращения скопления людей и беспорядков в аэропорту.

  • Отмечается, что власть страны работает над скорейшим возобновлением рейсов.

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