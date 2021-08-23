Однак через величезні натовпи біженців на летовищі панує справжній хаос. У зв'язки з цим Управління цивільної авіації Афганістану оголосило про припинення всіх рейсів до подальших вказівок.

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Усі рейси в міжнародному аеропорту імені Хаміда Карзая припинені до подальшого розпорядження. Пасажири, які бажають полетіти у різні регіони країни, а також за кордон, будуть заздалегідь повідомлені про відновлення польотів,

– йдеться у заяві.

У відомстві пояснили, що такі заходи ухвалили для запобігання скупченню людей і заворушень в аеропорту.

Зазначається, що влада країни працює над якнайшвидшим відновлення рейсів.

Зверніть увагу! США попросили Україну допомогти з евакуацією з Афганістану людей, яким загрожує небезпека. Наша держава погодилася посприяти у вивезенні біженців з Кабула.

Евакуація українців з Афганістану: що відомо

Вперше український літак прибув в Афганістан в ніч проти 16 серпня. Тоді з країни вдалося евакуювати лише 8 українців, водночас 72 іноземців.

Другий евакуаційний борт доправив людей з Кабула до Києва 22 серпня. На борту літака перебували 83 людини, з них – 31 громадянин України.

Держава продовжила порятунок своїх громадян і 23 серпня з афганської до української столиці вилетіло повітряне судно з понад 100 нашими людьми.

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