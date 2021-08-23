У стрілянині брали участь військові зі США та Німеччини. За словами командування Німеччини, ніхто з військових не постраждав, проте є інші жертви.
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Загинув афганський охоронець
Як повідомляють німецькі військові, перестрілка почалась 23 серпня о 4 годині ранку за місцевим часом. В обстрілі брали участь "невідомі" бойовики та війська Афганістану. Від обстрілу загинув афганський охоронець, а ще 3 людей отримали поранення.
За попередньою інформацією, стрілянина почалась, коли тисячі людей заповнили аеропорт, намагаючись урятуватися втечею з-під влади талібів. Остаточна причина заворушень та її ініціатори невідомі.
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Евакуація з Афганістану: найголовніше
- Після того, як таліби 15 серпня захопили Афганістан, то покинути країну можна лише військовими літаками з аеропорту Кабула.
- Через це в аеропорту зчинився хаос – люди у тисняві гинули, намагаючись потрапити у літаки. Доходило до того, що вони прив'язували себе до літаків та розбивались із висоти.
- Україна 16 серпня на вітчизняному літаку з Кабулу вивезла 80 людей – 8 українців та 72 іноземців.
- 22 серпня українським літаком прилетіли ще 83 людини: з них 31 українець. Евакуації потребують ще понад 100 українців.
- США повідомили, що евакуювали з Афганістану 17 тисяч людей, з яких майже 3 тисячі були американцями.