Об этом рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен. В частности, 8 тысяч человек вывезли из аэропорта Кабула в течение суток 21 августа.
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По словам Блинкена, администрация привлекла коммерческие авиакомпании к перевозкам людей из третьих стран, куда их доставляют из Кабула. Также они остаются там на время проверки.
Мы заключили соглашения примерно с двумя десятками стран на 4 континентах, которые помогают или вскоре помогут нам в вывозе людей из Кабула,
– заявил госсекретарь США.
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Эвакуация из Афганистана: последние новости
- После того, как террористы "Талибана" 15 августа заявили, что захватили власть в стране, люди массово двинулись в аэропорт Кабула, чтобы покинуть страну.
- Военные 20 августа в аэропорту применили слезоточивый газ и открыли огонь в воздух. Таким образом они пытались сдержать толпу афганцев.
- Возле одного из пунктов пропуска 23 августа произошла стрельба. В результате есть раненые и один убитый. В стрельбе участвовали военные из США и Германии.
- Украина продолжает эвакуацию граждан из Афганистана. Из Кабула в Киев 23 августа вылетел еще один самолет. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, на его борту находилось более 100 украинцев.