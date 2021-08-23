Штаты заявили, что решение будет действовать с 23 августа. Об этом сообщает издание со ссылкой на собственные источники.

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США будут пропускать в аэропорт своих граждан, а также НАТО и владельцев грин-карты

Вашингтон меняет свою политику в отношении того, кого будут допускать в аэропорт. С понедельника (23 августа – 24 канал) только американские граждане и обладатели грин-карт, а также граждане стран НАТО смогут проходить через ворота аэропорта,

– говорится в сообщении.

Также источник издания заявил, что в аэропорт не будут пропускать афганцев, которые работали в ведомствах США и подали заявки на получение специальной иммиграционной визы.

Все потому, что талибы помогают проверять кандидатов для выезда из страны – они пропускают в аэропорт только супругов и детей граждан США и стран НАТО.

Более того, по информации источника, в аэропорту находятся тысячи афганцев. Среди них мужчины призывного возраста, но Штаты не планируют их выгонять.

Кстати, 22 августа стало известно,что аэропорт закроют на 2 суток. Это сделали для того, чтобы эвакуировать людей, которые уже находились на его территории.

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