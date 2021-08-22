Новые жертвы в аэропорту

О смерти афганцев 22 августа заявило министерство обороны Великобритании. Известно, что жертвы пытались эвакуироваться из страны.

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Мыслями мы с семьями 7 афганских гражданских, которые трагически погибли в толпе в Кабуле,

– говорится в сообщении.

Ранее британский журналист, который был в аэропорту Кабула, говорил, что перед воротами аэропорта началась давка. Афганцы пытались попасть в зону вылета. Несколько из них погибли. Корреспондент видел, как по меньшей мере 3 тела выносили в белом покрывале.

В то же время британские военные помогали эвакуировать британцев и афганцев с правом на прибытие в Великобританию.

Эвакуация из Афганистана: что известно

После того, как талибы захватили страну, выбраться из нее можно лишь военными самолетами из аэропорта Кабула. Тысячи людей бегут из Афганистана через жесткий режим боевиков.

Украина уже эвакуировала 39 наших граждан. 16 августа на украинском самолете из Кабула вывезли 80 человек – 8 украинцев и 72 иностранцев. Следующий борт прибыл в Киев 22 августа. На него взяли еще 52 иностранцев, среди которых были журналисты.

США заявили, что эвакуировали из Афганистана 17 тысяч человек, из которых 2,5 тысячи были американцами.

Интересно Украинские военные – настоящие герои, – афганская журналистка после эвакуации