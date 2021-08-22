"Самая большая тактическая ошибка", – Трамп

45-тый президент США заявил, что действующий глава государства оставил американцев в Афганистане "на смерть". Он назвал это нарушением служебных обязанностей, которое нельзя простить.

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Это не был вывод, это была капитуляция. Извинится ли Байден за самую большую тактическую ошибку в истории, забрав военных перед нашими гражданами,

– сказал политик.

Заметим, Трамп резко критикует Байдена из-за ситуации в Афганистане. Однако именно его администрация в феврале 2020 года подписала соглашение с талибами о полном выходе из Афганистана. Трамп настаивал на мирных переговорах с афганским правительством. Когда же Байден в 2021 году назвал конечную дату вывода войск, боевики "Талибана" быстро захватили власть, которую афганские чиновники им отдали без боя.

Обратите внимание! После захвата власти талибами, США эвакуировали из Афганистана 17 тысяч человек, из них 2,5 тысячи были американцами.

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