"Самая большая тактическая ошибка", – Трамп
45-тый президент США заявил, что действующий глава государства оставил американцев в Афганистане "на смерть". Он назвал это нарушением служебных обязанностей, которое нельзя простить.
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Это не был вывод, это была капитуляция. Извинится ли Байден за самую большую тактическую ошибку в истории, забрав военных перед нашими гражданами,
– сказал политик.
Заметим, Трамп резко критикует Байдена из-за ситуации в Афганистане. Однако именно его администрация в феврале 2020 года подписала соглашение с талибами о полном выходе из Афганистана. Трамп настаивал на мирных переговорах с афганским правительством. Когда же Байден в 2021 году назвал конечную дату вывода войск, боевики "Талибана" быстро захватили власть, которую афганские чиновники им отдали без боя.
Ситуация в Афганистане: что надо знать
- Талибы захватили Кабул 15 августа. С тех пор местные жители боятся выходить на улицу, из-за побоев. Часть афганцев уже бежала из страны.
- Так, в США говорили, что могут принять до 30 тысяч беженцев из Афганистана. Их поместят на двух военных базах.
- Сейчас страны мира проводят эвакуацию своих граждан. Так, двумя бортами удалось вывезти 39 украинцев, еще 100 ждут спасения. Добавим, что эвакуировать людей сложно, ведь аэропорт заблокирован, а передвигаться по городу – опасно.
- Байден заверил, что не жалеет о своем решении. По его мнению, присутствие американских войск в стране больше неуместно.
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