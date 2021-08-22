"Найбільша тактична помилка", – Трамп
45-ий президент США заявив, що чинний глава держави залишив американців в Афганістані "на смерть". Він назвав це порушенням службових обов'язків, яке не можна пробачити.
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Це не було виведення, це була капітуляція. Чи Байден вибачиться за найбільшу тактичну помилку в історії, забравши військових перед нашими громадянами,
– сказав політик.
Зауважимо, Трамп різко критикує Байдена через ситуацію в Афганістані. Однак саме його адміністрація у лютому 2020 року підписала угоду з талібами про повний вихід з Афганістану. Трамп наполягав на мирних переговорах з афганським урядом. Коли ж Байден у 2021 році назвав кінцеву дату виведення військ, бойовики "Талібану" швидко захопили владу, яку афганські чиновники їм віддали без бою.
Ситуація в Афганістані: що треба знати
- Таліби захопили Кабул 15 серпня. З того часу місцеві мешканці бояться виходити на вулицю, через побої. Частина афганців вже втекла з країни.
- Так, у США казали, що можуть прийняти до 30 тисяч біженців з Афганістану. Їх помістять на двох військових базах.
- Наразі країни світу проводять евакуацію своїх громадян. Так, двома бортами вдалося вивезти 39 українців, ще 100 чекають на порятунок. Додамо, що евакуювати людей складно, адже аеропорт заблокований, а пересуватися містом – небезпечно.
- Байден запевнив, що не шкодує про своє рішення. На його думку, присутність американських військ в країні більше недоречна.
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