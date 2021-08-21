Еще несколько тысяч сумели вывезти с конца июля 2021 года. Об этом сообщило издание со ссылкой на представителей Пентагона.

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Штаты эвакуировали из Афганистана 17 тысяч человек

Генерал Хэнк Тейлор отвечает за логистику эвакуации из Кабула. Он рассказал, что с конца июля в целом Штатам удалось эвакуировать из Афганистана 22 тысячи человек.

С начала эвакуации с 14 августа мы вывезли около 17 тысяч человек,

– заверил Тейлор.

Среди всех эвакуированных было ориентировочно 2,5 тысячи американцев. Издание "АР" сообщило, что из-за угрозы от боевиков Штаты вынуждены искать другие способы эвакуации людей в аэропорт Кабула. Группам американцев вместе с другими гражданскими будут предоставлять инструкции, как действовать.

Коротко об эвакуации людей из аэропорта Кабула