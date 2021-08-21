Еще несколько тысяч сумели вывезти с конца июля 2021 года. Об этом сообщило издание со ссылкой на представителей Пентагона.
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Штаты эвакуировали из Афганистана 17 тысяч человек
Генерал Хэнк Тейлор отвечает за логистику эвакуации из Кабула. Он рассказал, что с конца июля в целом Штатам удалось эвакуировать из Афганистана 22 тысячи человек.
С начала эвакуации с 14 августа мы вывезли около 17 тысяч человек,
– заверил Тейлор.
Среди всех эвакуированных было ориентировочно 2,5 тысячи американцев. Издание "АР" сообщило, что из-за угрозы от боевиков Штаты вынуждены искать другие способы эвакуации людей в аэропорт Кабула. Группам американцев вместе с другими гражданскими будут предоставлять инструкции, как действовать.
Коротко об эвакуации людей из аэропорта Кабула
- Когда Талибан 15 августа заявил, что захватил власть в стране, то люди массово двинулись в аэропорт Кабула. Ведь это единственный способ покинуть страну.
- Из-за этого в аэропорту поднялся хаос – люди в давке гибли, пытаясь втиснуться в самолеты. Более того, привязывали себя к ним и разбивались с высоты. Чтобы восстановить контроль за ситуацией, США увеличили количество своих военных.
- 20 августа военные в аэропорту Кабула применили слезоточивый газ и открыли огонь в воздух. Таким образом они пытались сдержать толпу афганцев.