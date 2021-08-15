Президент США заявил, что в последние дни он вместе с правительством работал над стратегией безопасной эвакуации американских дипломатов из Афганистана.

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США тратили большие средства на содержание военных в Афганистане

Глава Белого дома оценил расходы США в Афганистане за 20 лет в 1 триллион долларов. Соединенные Штаты предоставили правительственным войскам Афганистана лучшую военную технику и занимались обучением более чем 300 тысяч солдат.

Джо Байден считает, что присутствие американских войск в Афганистане было бы неуместным.

Еще 1 или 5 лет военного присутствия США не имели бы значения, если афганские военные не могут удерживать свою страну. Бесконечное американское присутствие во время гражданского конфликта в другой стране было для меня неприемлемым,

– объяснил Байден.

Президент США рассказал, что у него был выбор – продлить срок пребывания американских военных в Афганистане и вмешаться в гражданскую войну, или вывести их в соответствии с договором, который подписал его предшественник.

Джо Байден стал четвертым президентом США, при котором американские военные находились в Афганистане. Он заявил, что хотел покончить с этим, чтобы не перекладывать ответственность на своего преемника.

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Байден поддерживает политику президента Афганистана

Глава Белого дома поддерживает решение президента Афганистана Ашрафа Гани в стремлении избежать кровопролития. Однако сейчас США принимает меры по усилению собственной безопасности.

В частности, разведка страны будет наблюдать за "Талибаном" во избежание террористических атак против США.

Также для безопасной эвакуации американских дипломатов президент Байден разрешил временно разместить 5 тысяч военных в Кабуле. Талибов предупредили, что в случае причинения вреда американцам в Кабуле, ответ будет мгновенным.

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