Штати заявили, що рішення діятиме з 23 серпня. Про це повідомляє видання з посиланням на власні джерела.

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США пропускатимуть в аеропорт своїх громадян, а також НАТО й власників грін-карти

Вашингтон змінює свою політику щодо того, кого допускатимуть в аеропорт. З понеділка (23 серпня – 24 канал) тільки американські громадяни і власники грін-карт, а також громадяни країн НАТО зможуть проходити через ворота аеропорту,

– мовиться у повідомленні.

Також джерело видання заявило, що в аеропорт не пропускатимуть афганців, які працювали у відомствах США та подали заявки на отримання спеціальної імміграційної візи.

Все через те, що таліби допомагають перевіряти кандидатів для виїзду з країни – вони пропускають в аеропорт тільки подружжя і дітей громадян США і країн НАТО.

Ба більше, за інформацією джерела у аеропорту перебувають тисячі афганців. Серед них – чоловіки призовного віку, але Штати не планують їх виганяти.

До речі, 22 серпня стало відомо,що аеропорт закриють на 2 доби. Це зробили для того, щоб евакуювати людей, які вже перебували на його території.

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