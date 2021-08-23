Такі подробиці розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Йому довелося координувати евекуацію, модеруючи водночас саміт Кримської платформи.

Раніше Україна не кидає своїх, – Зеленський розповів деталі про евакуйованих третім рейсом з Кабула

За словами очільника МЗС, на кожні 10 проблем, які вирішувала команда відомства, з'являлося все більше нових. Втім, після розмови із заступницею американського держсекретаря Вікторією Нуланд, ситуація покращилася.

Справи пішли набагато краще. Попри усі труднощі, усе вдалося. Літак у безпеці, повертає додому українців та їхніх рідних

– наголосив Кулеба.

Міністр закордонних справ також пояснив, що пасажирам цього рейсу дуже пощастило. Адже якби сьогодні, 23 серпня, їм не вдалося вилетіти вчасно, аналогічна можливість, ймовірно, з'явилася б ще не скоро.

"Нас офіційно попередили, якщо виліт не відбудеться протягом години, доведеться чекати невідомо скільки днів. Буквально через годину після вильоту нашого літака аеропорт припинив усі рейси", – уточнив урядовець.

Зверніть увагу! За даними МЗС, в Афганістані залишилося близько 50 громадян України. Відомство працюватиме над тим, аби повернути їх додому.

Кулеба також назвав дипломатів, які займалися організацією евакуації з Афганістану. Серед них – заступник міністра Євген Єнін, директор консульського департаменту Роман Горяйнов та посол у Таджикистані Василь Серватюк.

Чому з аеропорту Кабула вже не літають рейси

Таке рішення ухвалило Управління цивільної авіації Афганістану. Його аргументували тим, що прагнуть уникнути скупчення людей та заворушень в аеропорту. Адже наразі на летовищі панує хаос – сотні людей намагаються покинути країну. Пасажирів, які хочуть вилетіти з Кабула в інші регіони країни або за кордон, пообіцяли заздалегідь повідомити про відновлення польотів.

Повний текст публікації Дмитра Кулеби у фейсбуці:

Останній цивільний літак з Кабула був український. Модеруючи саміт Кримської платформи, я постійно відволікався на телефон. Тому що весь день вчора, ніч і ранок команда МЗС працювала над третім евакуаційним рейсом з Кабула. На кожні десять проблем, які ми вирішували, поставали ще більше нових проблем. Хочу подякувати США - після розмови із заступницею держсекретаря США Вікторією Нуланд в суботу справи в Кабулі пішли набагато краще. Попри усі труднощі, нам все вдалося. Літак у безпеці, повертає додому громадян України та членів їхніх сімей.

Якби не вивезли зараз, невідомо скільки довелося би ще чекати. Нас офіційно попередили, що якщо виліт не відбудеться протягом години, то доведеться чекати невідомо скільки днів. І дійсно, буквально через годину після вильоту нашого літака з українцями на борту аеропорт Кабула сьогодні припинив всі рейси. Наш літак став останнім цивільним бортом, який вилетів з аеропорту Хамід Карзай до припинення польотів. Ви маєте усі підстави бути вдячними кожному українському дипломату, який займався організацією цієї операції - особливо моєму заступнику Євгену Єніну, директору консульського департаменту Роману Горяйнову і послу України в Таджикистані Василю Серватюку.



Ми знаємо про ще близько 50 громадян України в Афганістані та опрацьовуємо подальші етапи повернення. Захист прав та інтересів громадян України за кордоном входить до шести топ-пріоритетів Стратегії зовнішньої політики. Україна своїх не кидає, і евакуація з Афганістану доводить цей принцип конкретними діями. І свої території ми теж ніколи не кидаємо. Тому символічно, що сьогодні ми повернули людей і зробили історичний крок у справі повернення Криму.