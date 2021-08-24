Таліби не хочуть відновлювати пост президента або іншого одноосібного лідера. Однак готові запропонувати міністерські пости деяким членам попереднього уряду, щоб виглядати "максимально інклюзивними".

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"Талібан" хоче створити раду в Афганістані

Видання Foreign Policy пише, що трьома найбільш впливовими людьми у раді стануть:

лідер політичного крила "Талібану" Абдул Гані Барадар;

глава військової комісії талібів і син засновника руху мулли Омара Мухаммед Якуб;

член терористичного угрупування "Мережа Хаккані" Халіль Аль-Рахман Хаккані.

Окрім цього, таліби хочуть бачити у складі ради Ахмада Масуда.

Його батько був знаменитим афганським польовим командиром Ахмад-Шахом Масудом, який очолював сили опору "Талібану" в провінції Панджшер.

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