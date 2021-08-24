Таліби не хочуть відновлювати пост президента або іншого одноосібного лідера. Однак готові запропонувати міністерські пости деяким членам попереднього уряду, щоб виглядати "максимально інклюзивними".
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"Талібан" хоче створити раду в Афганістані
Видання Foreign Policy пише, що трьома найбільш впливовими людьми у раді стануть:
- лідер політичного крила "Талібану" Абдул Гані Барадар;
- глава військової комісії талібів і син засновника руху мулли Омара Мухаммед Якуб;
- член терористичного угрупування "Мережа Хаккані" Халіль Аль-Рахман Хаккані.
Окрім цього, таліби хочуть бачити у складі ради Ахмада Масуда.
- Його батько був знаменитим афганським польовим командиром Ахмад-Шахом Масудом, який очолював сили опору "Талібану" в провінції Панджшер.
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Ситуація в Афганістані: що відомо
- Джо Байден у травні заявив, що виводить війська з Афганістану. Президент США планував це зробити до 11 вересня 2021 року.
- Після цього таліби почали захоплювати міста у країні. Станом на 15 серпня, вони зайшли у столицю Кабул і заявили, що бойові дії закінчились.
- Син легендарного героя Афганістану Ахмад Масуд оголосив війну талібам. Він перебуває у провінції Панджшер – єдиній, яку не контролюють таліби.